Lintje voor Petra van Wingerden

DE STEEG - Na zelf vele, vele lintjes te hebben mogen uitreiken, was het woensdagmiddag Petra van Wingerden zelf die een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Deze werd haar opgespeld door Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Van Wingerden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Petra van Wingerden - Boers kreeg de onderscheiding woensdagmiddag tijdens haar officiële afscheid als burgemeester. Lovende woorden vielen haar ten deel, niet alleen over de manier waarop zij haar taak de afgelopen dertien jaar in de gemeente Rheden vervulde, maar vooral ook over hoe prettig iedereen in die tijd met haar heeft samengewerkt. Van Wingerden staat bekend als iemand die met strakke hand vergaderingen leidde, maar dat deed met veel humor. Haar openheid, onafhankelijkheid en betrokkenheid bij de inwoners van haar gemeente werden volop geroemd.