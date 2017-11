Op zoek naar de Gouden Pepernoot in Velp

VELP - De stichting Sinterklaas in Velp en Veelzijdig Velp, houden de komende weken gezamenlijk een winkeliersactie met als inzet een echt gouden pepernoot. Bezoekers aan het centrum van Velp kunnen aan deze bijzondere actie gratis meedoen. Naast de waardevolle gouden pepernoot zijn er tal van andere mooie prijzen te winnen.

Deze week treft men op de toonbanken van de meeste winkeliers en bedrijven in het centrum van Velp deelnameformulieren aan, waarmee men aan de slag moet. Er zijn negen bijzondere foto’s te zien, gemaakt met een 360° Tetra camera. De foto’s zijn genomen op negen verschillende locaties in het centrum. De bedoeling van de wedstrijd is dat die locaties worden herkend. Aan ieder van die locatie (winkels) is een letter verbonden; soms zichtbaar, soms wat moeilijker vindbaar. De negen letters vormen samen een woord, dat uiteindelijk het antwoord op de vraag ‘Waar is de Gouden Pepernoot?’ geeft.

De oplossing moet dan vervolgens op de deelnemerskaart worden ingevuld en vóór dinsdag 4 december 17.00 uur worden ingeleverd bij Fotohuis Velp, The Read Shop of Boekhandel Jansen & De Feijter. Notaris De Kroon zal dan de trekking verrichten onder de juiste inzendingen. Op 5 december gaat St. Nicolaas persoonlijk de prijswinnaars langs.

De Gouden Pepernoot, met een winkelwaarde van € 500,00 is weliswaar de hoofdprijs van deze winkelactie, maar ook de Tetra 360° camera t.w.v. € 200,00, een prachtige zonnebril en meer prijzen zijn door winkeliers beschikbaar gesteld.

Meer informatie over deze winkelactie vindt u op www.sinterklaasinvelp.nl of www.veelzijdigvelp.nl of op de Facebookpagina’s.