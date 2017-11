Sinterklaas vaart Doesburg voorbij

DOESBURG - Sinterklaas zou zaterdag naar Doesburg komen. De Piet die vooruit was gestuurd om de weg te vinden, was echter zijn telefoon verloren en kon dus Sint Nicolaas niet bellen. In paniek rende hij de kade op en zag de boten van de Sint voorbij varen. O, o wat nu? Er kwam redding in de vorm van een alarmpijl. Die werd gelukkig gezien door Sint Nicolaas en de boten keerden om en kwamen toch nog in Doesburg aan. Gelukkig maar, want op de kade stonden honderden kinderen met hun ouders en/of grootouders te wachten. Uitbundig zingende kinderen verwelkomden daar de Sint en zijn Pieten. - foto: Hanny ten Dolle