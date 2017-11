Medewerker plundert clubkas Angerlo Vooruit

ANGERLO - Een van de medewerkers van voetbalvereniging Angerlo Vooruit is zondag aangehouden voor het stelselmatig stelen van geld uit de kluis van de club. Volgens de politie Zevenaar is de schade aanzienlijk. Hoe lang de diefstallen plaatsvonden wordt onderzocht.

Kantinemedewerkers van de Angerlose club misten de afgelopen tijd regelmatig geld. Uit een eigen onderzoek bleek dat de diefstallen op dezelfde tijdstippen waren gepleegd. Dat bracht één medewerker naar voren als mogelijke dader. De politie werd ingelicht en samen met de voetbalvereniging werd met een verborgen camera bewijsmateriaal verzameld. Zondagavond kon de verdachte op heterdaad worden betrapt.

Hoeveel geld er in totaal is buitgemaakt, is nog niet bekend.