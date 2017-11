Sint met de stoomtrein in Eerbeek

EERBEEK - Zoals elk jaar, bracht een stoomtrein van de VSM Sinterklaas en zijn gevolg naar Eerbeek. Honderden kinderen en hun ouders stonden zaterdag bij het station klaar om de Goedheiligman warm welkom te heten. Maar niet voordat burgemeester Alex van Hedel dat als eerste had gedaan en hij verzekerde de Goedheiligman dat hij en álle kinderen van zijn gemeente blij waren dat de Sint weer tijd had gevonden Eerbeek te bezoeken. Sint nam daarna uitgebreid de tijd om handjes te schudden, alvorens aan een rondrit door het dorp te maken, die eindigde bij het Pepernotenconcert in het centrum. - foto: Han Uenk