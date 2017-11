Angerlo zoekt bestemming voor pastorie

ANGERLO - Het dorp Angerlo wordt gekenmerkt door een rijk verenigingsleven, het is een prettige plek om te wonen en leven. Een centrale plek in de kern wordt ingenomen door de Gallus kerk, pastorie, Wehmerhof en de grote tuin eromheen. Een werkgroep zoekt naar een bestemming voor de pastorie.

Op dit moment wordt de voormalige pastorie namelijk ‘anti-kraak’bewoond. Geen lange termijn oplossing; bij achterblijvend onderhoud verpaupert een pand. Verkoop komt dan in zicht.

Momenteel is daarom een ‘pioniersteam’ actief die zich als doel heeft gesteld te onderzoeken / luisteren, waaraan behoefte is in en om het dorp, om de kwaliteit van leven te verbeteren door dit pand een maatschappelijke bestemming te geven. Het basis idee is om er een oplaadpunt voor de buurt van te maken. “Duiventil de Pastorie”, voor mensen en activiteiten.

Er wordt door het het pioniersteam, dat bestaat uit Erika en Richard Klooster, André Bikker, Trudy Herwaarden en Lida Clasener, gezocht naar een manier om dit zoveel mogelijk te doen in samenwerking met, en als aanvulling op: bestaande activiteiten, organisaties, ondernemingen, de basisschool, de Meent en verenigingen. En vanuit allerlei hoeken zijn reeds ideeën naar voren gekomen. Uiteraard zal niet ieder idee direct gehonoreerd kunnen worden, maar als deze plek gaat ‘bruisen’, zal er steeds meer inhoudelijke invulling aan diverse wensen gegeven kunnen worden.

In het dorp Angerlo wordt de komende dagen huis aan huis een enquêteformulier verspreid. Deze enquête is ook digitaal te down loaden via www.pkn-angerlodoesburg.nl, voor iedereen die wil meedenken. Door een nieuwe bestemming van dit pand goed af te stemmen met de wensen die bewoners in en rond Angerlo hebben, is de kans het grootst daadwerkelijk een plek te creëren waarin voor ieder wat wils is.

Het pioniersteam ziet het formulier graag terug, uiterlijk op 30 november. Dit kan door het in de bus te doen bij de Familie Klooster, Dorpstraat 30, Angerlo. U mag de lijst ook fotograferen of inscannen en mailen naar: r_klooster@hotmail.com.