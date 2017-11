Heren 1 De Spreng winnen moeizaam met 7 – 6

BRUMMEN - Heren 1 van De Spreng hebben zaterdag 18 november hun 6e overwinning op rij geboekt. Tegenstanders waren de mannen van Triton uit Putten. Met een uitslag van 7 – 6 bleef De Spreng net aan de goede kant van de score.

De mannen van De Spreng begonnen erg sterk en staken meteen veel energie in de wedstrijd. Triton maakte overigens wel eerste doelpunt, maar Emmo Elshof scoorde vervolgens drie keer op een rij. Dit resulteerde in een 3 – 1 voorsprong aan het eind van de eerste periode. Keeper Maikel de Gans ontpopt zich steeds meer als penaltykiller. In de eerste periode stopte hij voor de derde keer deze competitie een strafworp.

Ook de 2e periode werd sterk begonnen en al snel werd de score uitgebreid naar 4-1. Hierna werd de thuisploeg gemakzuchtig en zakte de het spel van De Spreng als een plumpudding in elkaar. Er werd slap verdedigd en weinig bewogen. Triton maakte hier dankbaar gebruik van en kwam voor het einde van periode 2 nog terug tot 4-4.

In periode 3 bleef De Spreng achter de feiten aan lopen en kwam zelfs op een 4-6 achterstand. De wedstrijd leek volledig uit handen gegeven te worden. Gelukkig voor de Spreng was Roald van de Beld wel bij de les. Met 2 goede goals van hem kwam de stand voor het eind van periode 3 weer op gelijke hoogte.

In de rust tussen periode 3 en 4 werd de tactiek nog eens besproken. Houd de verdediging gesloten; geen tegendoelpunten meer weggeven. De 4e periode speelde De Spreng dan ook zeer zuinig en bouwde aan lange aanvallen. Deze werkwijze leverde het gewenste resultaatop. Triton kwam niet meer tot scoren. De Spreng profiteerde nog wel van een uitsluiting aan de kant van Triton halverwege de laatste periode. Aanvoerder Robin Kelder verzilverde deze kans en stelde met dit enige doelpunt in de laatste periode de winst veilig voor De Spreng.

Het was een moeizame wedstrijd, maar door de overwinning staat De Spreng stevig op de tweede plek in de competitie.