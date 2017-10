Oudste korfballers pakken titel!

BRUMMEN - Mélynas 5 moest haar laatste wedstrijd spelen tegen Olympus’ 58-4 uit Doetinchem. Dit is voor de dames en heren uit Brummen en Eerbeek al jaren een 'angstgegner', zoals de Duitsers dit zo fraai noemen. En ook de ploeg uit Doetinchem kon bij winst nog kans maken op het gedeelde kampioenschap, alleen liet Mélynas binnen 10 minuten zien dat het doel duidelijk was: Kampioen worden! Via een 4-0 stand na 10 minuten liep de ploeg voor rust uit tot 7-3. De reserves van het team werden ook allemaal ingebracht en de eindstand van 11-6 was duidelijk, het kampioenschap samen met Wesstar 1 uit Westervoort was een feit. De gemiddelde leeftijd van Mélynas 5 bedraagt 55 jaar. Ze zijn het oudste team in het district. Hiermee laten zij wekelijks zien dat het op hogere leeftijd nog steeds mogelijk is om ook in competiteverband te blijven korfballen.