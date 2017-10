Servicepunt Eerbeek gaat maandag open

EERBEEK - Vanaf maandag 30 oktober kunnen inwoners van Eerbeek en omliggende kernen voor gemeentelijke dienstverlening terecht in het nieuwe Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat. Ook opent dan het steunpunt van de politie en start hier het spreekuur van Team voor Elkaar.

Met de opening van het pand aan de Stuijvenburchstraat beschikt Eerbeek nu over een volwaardige gemeentewinkel. Niet alleen kunnen inwoners hier terecht voor alle gemeentelijke zaken, ook heeft de politie hier een steunpunt en houdt het Team voor Elkaar hier spreekuur. Ook werken hier medewerkers van het projectbureau Ruimte voor Eerbeek en biedt het pand mogelijkheden voor bijeenkomsten over de planontwikkeling of projecten die in uitvoering zijn.

Bij het vaststellen van de openingstijden heeft de gemeente rekening gehouden met de wens van inwoners, die via het inwonerspanel kenbaar hebben gemaakt graag een extra avondopenstelling te willen. Ook opening in de middag, op momenten dat kinderen vrij zijn van school, en een vroege opening, voor werktijd, worden gerealiseerd.

Het Servicepunt in Eerbeek is van maandag tot en met donderdag geopend van 08.30 tot 16.30 uur en op maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur. Tijdens deze uren kunnen inwoners terecht voor informatie over de gemeente en kunnen reeds aangevraagde documenten, zoals rijbewijs en paspoort worden afgehaald.

Voor de specialistische loketten, zoals Burgerzaken (onder andere voor het aanvragen van een rijbewijs en paspoort) en Team voor Elkaar, worden beperktere openingstijden gehanteerd. Het loket Burgerzaken gaat daarnaast volledig op afspraak werken. Dit is niet van toepassing voor Team voor Elkaar Ook het steunpunt van de politie kent andere tijden en spreekuren. De openingstijden zijn terug te vinden op de gemeentelijke website, bij het Servicepunt en op de diverse sociale media.

Het pand aan de Stuijvenburchstraat, de voormalige Rabobank, is de afgelopen maanden gebruiksklaar gemaakt en wordt maandag officieel geopend door burgemeester Alex van Hedel. Ook het steunpunt van de politie opent die week.