De wolf is terug op de Veluwe

REGIO - Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Op basis van fotomateriaal hebben experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat. De provincie start met de activiteiten uit het landelijke wolvenplan.



Donderdag heeft de provincie terreinbeheerders op de Veluwe geïnformeerd en gevraagd naar waarnemingen die bevestigen dat het om een wolf gaat. Bijvoorbeeld in de vorm van sporen, uitwerpselen en beelden op camera’s.



Over de grens in Duisland leven verschillende wolvenroedels. Wolven zijn Europees beschermde dieren. De wolf is een roofdier die zich voornamelijk voedt met wilde hoefdieren maar kan zich ook voeden met vee, en dan vooral schapen en geiten. De kans om een wolf tegen te komen is klein. De provincie adviseert afstand te houden, honden aan de lijn te houden en de wolf met rust te laten.

Waar het dier is gesignaleerd wordt niet bekendgemaakt, uit angst dat 'natuurliefhebbers' op zoek gaan naar het dier en het daardoor opjagen.



Wie het geluk heeft een wolf tegen te komen of te spotten, kan die waarneming melden op: www.wolveninnederland.nl, zo mogelijk liefst met locatiebeschrijving én ondersteunende foto’s.