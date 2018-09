Spreekuur voor mensen met een (chronische) beperking

RHEDEN - Sportbedrijf Rheden organiseert in samenwerking met Uniek Sporten een inloop spreekuur speciaal voor mensen met een (chronische) beperking. Dit vindt plaats op dinsdag 25 september, van 15.00 tot 18.00 uur in Gezondheidscentrum Velp.

Van zaterdag 15 september tot en met zaterdag 29 september vindt de Nationale Sportweek plaats. Tijdens deze twee weken zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open. Op deze manier kan iedereen kennismaken met de verschillende sporten in de omgeving.

Tijdens deze weken willen Sportbedrijf Rheden en Uniek Sporten graag aandacht schenken dat bewegen en/of sport voor iedereen mogelijk moet zijn. Sporten en bewegen hebben een goede invloed op gezondheid, participatie, preventie en zelfredzaamheid van mensen in het algemeen, maar zeker ook voor mensen met een (chronische) beperking.

Beweegcoach Manon Janssen en Jorien Hartenman van Uniek Sporten houden daarom een inloop spreekuur, speciaal voor mensen met een (chronische) beperking. Dit spreekuur is op dinsdag 25 september van 15.00 tot 18.00 uur in Gezondheidscentrum Velp, aan de Rozendaalselaan 34. Mensen uit de gemeente Rheden en Rozendaal kunnen hier terecht voor al hun vragen met betrekking tot (aangepaste) sporten. Aanmelden hiervoor kan bij manon.janssen@rheden.nl of tel. 06 - 28811515‬ ‬.