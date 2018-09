Zaterdag en zondag Doesburgse Kadedagen

DOESBURG - Zaterdag 22 en zondag 23 september vinden opnieuw de Doesburgse Kadedagen plaats op de IJsselkade in het oude Hanzestadje. De hele dag is er van alles te doen op en rond de kade. Elke avond biedt de Doesburgse horeca hapjes, drankjes en gezelligheid op de terrassen.



Basis van de Kadedagen is de grote markt met creatieve, kunstzinnige en streekproducten. Zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur is de hele bovenkade gevuld met een streekproductenmarkt en een grote creatieve en kunstzinnige markt.

Daarnaast staan er vele andere activiteiten op het programma. Zo zijn er Kids Living Statues te bewonderen: kinderen en jongeren die hun best doen als levend standbeeld.

De VVV verzorgt stadswandelingen en beklimmingen van de Martinitoren onder begeleiding van een gids. Wie mee wil, kan zich hiervoor melden bij de informatiekraam van de VVV op de kade. De stadswandeling is op zaterdag om 12.30 en 15.30 uur en zondag om 14.00 en 16.00 uur. De torenbeklimmingen zijn op zaterdag om 14.00 en 16.00 uur en zondag om 15.00 uur.

Diverse modezaken uit de binnenstad hebben de handen ineengeslagen en zetten een wervelende modeshow neer met de nieuwste wintercollectie. Er zijn zowel zaterdag als zondag modeshows om 12.00 en 14.00 uur. Op een sportpodium zijn demonstraties van verschillende organisaties.

Vormgevingswerkplaats De Lente, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid, maakt een indrukwekkende waterbaan. Vanaf de bovenkade komen er stroomversnellingen en watervallen, die eindigen op de benedenkade. Kinderen kunnen hier hun eigen bootje maken en te water laten.

Naptive Sport Event plaatst een groot waterbassin met waterballen, waar de jeugd zich kan uitleven. Voor de allerkleinsten wordt de nostalgische kinderzweefmolen The Flying Dutchman neergezet.

