Felicitaties voor 100-jarige

RHEDEN - Honderd jaar werd meneer Arnold Gores uit Rheden afgelopen vrijdag. Burgemeester Carol van Eert kwam hem namens de gemeente hoogstpersoonlijk feliciteren met deze 'bijzondere verjaardag'.

Arnoldus Hendrikus Gores is op 14 september 1918 geboren in De Steeg. Hij heeft bijna zijn hele leven in het dorp Rheden gewoond en was lange tijd werkzaam als boekhouder. Op 9 juli 1957 trouwde Arnold met Maria van den Beld. Samen kregen zij drie kinderen en inmiddels telt de familie ook twee kleinkinderen.

Meneer Gores heeft altijd graag de duivensport bedreven, dit deed hij samen met zijn broer. Ook heeft hij vele uren doorgebracht in de moestuin. Tot zijn 98e fietste Arnold Gores zelfs nog iedere dag een rondje Velp.

Vandaag de dag wandelt meneer Gores elke dag nog een stukje door Rheden. Niet al te ver van zijn huis rust hij dan even uit op de rollator voor hij de terugweg weer aanvangt. Verder houdt hij van sport kijken op de tv. Hij heeft ook altijd groente verbouwd in zijn achtertuin. Dit jaar hebben zijn dochters hem geholpen om onder andere sperziebonen in de tuin te zetten. "Hij geniet ervan om ze te zien groeien", aldus een van zijn dochters.

Meneer Gores' verjaardag vrijdag werd niet alleen opgeluisterd door een bezoek van de burgervader. Hij werd 's ochtends vroeg al getrakteerd door een draaiorgel dat voor zijn huis allerlei feestelijke nummers speelde. Muziek en dansen zijn altijd belangrijk geweest voor de Rhedenaar. Hij heeft ooit ook dansles gegeven en zo zijn vrouw ontmoet. Bij de laatste Dweildag in het dorp was meneer Gores ook van de partij.

Foto: Linda Stelma