Rosalie scoort goed tijdens Street Awards

DOESBURG - De 19-jarige Rosalie de Graaf uit Doesburg, als kunstenaar bekend onder de naam RoosArt, is onlangs geëindigd in de top 5 van de publieksprijs tijdens de Street Awards Benelux 2018. In het afgelopen jaar is de jonge Doesburgse uitgegroeid tot een bekendheid in de kunstwereld.

Dit jaar werd de derde editie gehouden van de Street Art Awards, een prestigieuze prijs in wereld van de Street Art en graffiti. De organisatie heeft 483 aanmeldingen ontvangen van kunstenaars uit de gehele Benelux. Een jury nomineerde veertig artiesten voor de categorie People's Favorite, waarbij werd gekeken naar creativiteit en originaliteit, maar ook op kwantiteit en techniek.

Rosalie de Graaf was één van de veertig genomineerde kunstenaars en zij eindigde in de top 5. Ze is nog maar enkele maanden bezig met het maken van Street Art. Als kers op de taart noemde presentatrice Birgit Schuurman haar artiestennaam RoosArt op het podium tijdens de bekendmaking van de top 5 artiesten tijdens de Awardshow. Studio Giftig ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.

Desondanks werd RoosArt bestempeldals een groot aanstormend talent. Deze maand heeft ze haar eerste expositie geopend in de nieuwe galerie BOKA aan de Oude Kraan 20 in Arnhem. In deze galerie worden werken van vijftien internationale kunstenaars geëxposeerd.

Andere schilderwerken van RoosArt zijn te vinden in onder andere het restaurant De Waag in Doesburg, op het Museumplein in de binnenstad van Ede, bij het Duitse Lijntje in Boxtel of bij The Loods H.O.F. in Roosendaal.

www.roosartgallery.nl