Klomp presenteert In de stilte

EERBEEK - Onder grote belangstelling overhandigde Agnes Klomp onlangs haar eerste boek In de stilte aan bibliotheekmedewerkster Mariël Schotpoort in Eerbeek. Het schrijven van dit boek is voor haar een innerlijke reis geweest. Ze beschrijft deels haar persoonlijke angsten en onzekerheden, maar zeker ook haar momenten van geluk en blijdschap. Agnes vertelde vol vuur wat het schrijven van het boek voor haar betekent en betekend heeft. Namens al haar broers en zussen ontving Agnes, uit handen van oudste broer Henk, een prachtig beeldje met inscriptie. Ook sprak hij haar op memorabele wijze toe. Daarna was het een gezellig samenzijn met een hapje en drankje en uiteraard gingen de meesten met een gesigneerd boek van Agnes huiswaarts. Het boek In de stilte is verkrijgbaar bij boekhandel Hendriks.

www.agnesklomp.nl