Toners en doppen voor MDVS Doesburg

DOESBURG - Om de muziekkas wat te spekken zamelt Muziekcorps der Voormalige Schutterij (MDVS) Doesburg lege toners in. Deze lege toners worden opnieuw verwerkt en leveren een klein bedrag op voor de muziekvereniging. Dit geld wordt dan weer gebruikt voor de aanschaf van nieuwe muziekstukken of onderhoud van instrumenten. Daarnaast worden ook plastic doppen van frisdrankflessen, fruitsappakken of pindakaaspotten ingezameld bij MDVS. Ook deze doppen zijn namelijk geld waard. KNGF Geleidehonden gebruikt de opbrengst van deze doppen voor de opleiding van hun honden. MDVS draagt deze organisatie een warm hart toe en zamelt dus graag deze doppen voor hen in. Iedereen die toners en doppen heeft, kan deze inleveren bij clubhuis De Harmonie aan de Burg. Nahuyssingel 2a. Het clubhuis is open op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur. Een e-mail sturen kan ook, dan worden de toners en doppen opgehaald.

mdvs-doesburg@hotmail.nl