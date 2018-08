ROZENDAAL - Voor de 35e keer wordt op woensdag 29 augustus de Rozendaalseveld-trail gehouden. organiseren we de Rozendaalseveldtrail. Woensdagavond 29 augustus 2018. Start en finish zijn bij kasteel Rozendaal. Zowel voor de 5,7 als 12,3 kilometer hebben een nieuw, bijna onverhard, parcours. Natuurlijk voert de route ook naar het Rozendaalse Veld en de Posbank. De 12,3 kilometer start om 19.00 uur en de 5,7 om 19.10 uur. Beide lopen starten met een pittig klimmetje langs het kerkhof omhoog. Er volgt dan een aantal (lange) bospaden afgewisseld met singletracks. Het is mogelijk om auto en natuurlijk ook fietsen dichtbij start en finish te parkeren. Op het start- en finishterrein is een omkleedtent aanwezig, geen douches. Ook is er EHBO aanwezig en na afloop wordt water en sportdrank beschikbaar gesteld door de Buitenplaats.

Voorinschrijven kan via bedriegertjeslopers.nl/rozendaalseveldloop. Inschrijven op de dag zelf kan vanaf 18.00 uur bij de start. De kosten bedragen 6,50 euro bij voorinschrijving en 10 euro op de dag zelf.