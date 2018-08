RHEDEN - De lage waterstand in de kanovijver in Rheden heeft zaterdagmiddag een oude partij munitie blootgelegd. Een groepje jongens liep langs de kanovijver en zag munitie liggen. De politie kwam snel ter plaatse en ook de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) werd ingeschakeld. De EOD heeft alle gevonden munitie veiliggesteld en meegenomen naar een locatie waar ze zaterdagavond gecontroleerd tot ontploffing is gebracht.

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink