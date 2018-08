Plezier op Loenens Vakantiespel

LOENEN - Gemiddeld 65 kinderen waren ‘s morgens en ‘s middags present op het Loenense Vakantiespel dat al vele jaren door vrijwilligers van Spritshz wordt gehouden tijdens de twee laatste weken van de grote vakantie. Het team, onder leiding van Leon Wiggers en Kim Bosman, mocht weer gebruikmaken van de accommodatie van de jongerenvereniging in de kelder van De Brink. De eerste week begon maandag meteen al goed met 62 kinderen met een levende bingo. De jongens en meisjes in diverse leeftijden speelden gezellig samen dit spel. ‘s Middags was er met elkaar heerlijk vertier in het Zwembad Molen Allee. Op de tweede dag was er een vossenjacht gepland. De leiding was verkleed in allerlei vreemde figuren. ‘s Middags werden er verschillende spelletjes gedaan. Al jarenlang is het gebruikelijk dat de Loenense jeugd een dagje naar zwembad De Schaeck in Twello gaat. Ook dit jaar weer. De jeugd kon zich hier prima vermaken.

Donderdag gingen de jongens en meisjes naar Landalpark Coldenhove in Eerbeek. Hier kon de jeugd zich vermaken met sport en spel De eerste week werd afgesloten met een sokkenspel. De jeugd kon in de groepjes de leiders opzoeken die een bepaalde kleur sokken droegen. Ook was er ‘s middags een zig-zagspel. Mede door het fraaie weer was het een bijzonder geslaagde eerste week.

In de tweede week wordt de jeugd bezig gehouden met een fotopuzzeltocht, een sport- en spelmiddag, een dagje uit naar de Julianatoren in Apeldoorn en natuurlijk wordt het bouwen van een huttendorp weer het hoogtepunt van het Loenens vakantiespel. Donderdagavond is er als afsluiting nog weer een bonte avond waarbij de jongens en meisjes optreden als artiesten.