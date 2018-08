Nieuw bewonersinitiatief: Ellecom Energieneutraal

ELLECOM - Zeven enthousiaste Ellecommers zijn het bewonersinitiatief Ellecom Energieneutraal gestart. Om hier meer kenbaarheid aan te geven, houdt de groep op 30 augustus om 20.00 uur een dorpsbijeenkomst in Klein Bergstein. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar.

Vanwege de klimaatverandering gaat de energievoorziening op de schop: van fossiele naar duurzame en oneindige bronnen. Ellecom Energieneutraal wil verstandig vorm geven aan deze energietransitie. Frans de Laaf, één van de initiatiefnemers: "Er blijkt in Ellecom veel expertise te zijn en graag bundelen wij deze krachten. Wij dragen met ons in initiatief graag op een slimme manier bij aan een toekomstbestendig Ellecom."

Tijdens de bijeenkomst op 30 augustus komt een aantal hoofdlijnen aan bod. Samen met bewoners van Ellecom wordt naar besparingsmogelijkheden gezocht om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. Ellecom EnergieNeutraal is daarnaast bezig met het plan om een Zonnepark in Ellecom op te richten. De Laaf: "Het plan is mooi, nu de uitwerking nog. De grond die we in gedachten hebben voor dit park, 6 hectare tussen Ellecom en de A348, is eigendom van de provincie Gelderland. De eerste gesprekken over het Zonnepark zijn positief verlopen." Zonnepark Ellecom wekt voor de bewoners van het dorp lokaal groene stroom op middels zonnepanelen. De Laaf: "De opbrengst is voor onszelf. We bepalen samen wat we ermee doen." Een ander plan is om een energieloket op te richten waar inwoners informatie kunnen vergaren en antwoorden kunnen krijgen op vragen rond deze brede en complexe thema's.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet noodzakelijk, maar wel gewenst en kan via ellecomenergieneutraal@gmail.com.