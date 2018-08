Buitenfilm: Bottleshok

DIEREN - Op zaterdag 25 augustus wordt door Filmhuis Dieren, in samenwerking met het wijndomein Hof te Dieren, de wijnfilm Bottleshock in de buitenlucht vertoond. De toegang bedraagt 5 euro, inclusief welkomstdrankje.

De koppige perfectionist Jim Barrett en zijn zoon, vrijbuiter Bo, delen een droom. Ze willen een eersteklas Chardonnay produceren in Jims wijngaard in Nappa, Californië. Om zijn Parijse wijnwinkel te promoten, organiseert Steven Spurrier een internationale wijnproeverij. Hij is onder de indruk van Barretts Chardonnay, maar Jim weigert aan de wedstrijd van de Britse snob mee te doen.Bo, die indruk wil maken op zijn mooie vriendin Sam, geeft Spurrier toch twee flessen mee. Bottle Shock is een Amerikaanse historische speelfilm uit 2008 gebaseerd op het verhaal op het waargebeurde Jugement de Paris uit 1976, waarin Californische wijnen het in een dubbelblinde test opnamen tegen de op dat moment onverslaanbaar geachte Franse concurrentie.

De film begint als het voldoende donker is, rond 21.00 uur, inloop vanaf 20.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid te genieten van een Film & Food arrangement. Voor 17,50 euro kunnen bezoekers deelnemen aan een Mediterraan buffet, inclusief welkomstdrankje en toegang tot de film. Inloop is dan vanaf 18.30 uur. Het buffet is vanaf 19.00 uur open. Reserveren is alleen mogelijk via de website www.filmhuisdieren.nl, doormiddel van het aanvinken van het vakje filmdiner bij de reservering. Met een Food & Film reservering is men verzekerd van een plekje binnen in het wijncafé in het geval van tegenvallend weer. Hiervoor zijn maximaal 50 plaatsen, buiten zijn de plaatsen onbeperkt.