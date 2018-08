Fotograficamarkt wederom succes

DOESBURG – De jaarlijkse Fotograficamarkt in Doesburg werd ook afgelopen zondag weer gehouden in de binnenstad. Binnenlandse en buitenlandse handelaren en verzamelaars waren present. De kijkers, zoekenden en kopers kwamen zoals altijd niet alleen uit Nederland maar ook uit het buitenland. Van alle merken was er veel te vinden, zowel zo goed als nieuw als heel erg oud. Een vreemde kijker was er ook en werd door de handelaren op de foto gezet, digitaal weliswaar. Een kat vond de fototoestellen reuze-interessant en scharrelde er rustig tussendoor. Blijkbaar vond hij niets van zijn gading, want na grondige inspectie verdween hij weer zonder iets te kopen.



foto: Hanny ten Dolle