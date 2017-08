Vrije school blijft in voormalige Loenense Marten Orgesschool

LOENEN – In de hoek Voorsterweg – Hoofdweg werd in het begin van de zestiger jaren de Papier Technische School Marten Orges gebouwd. Eerst een houten noodschool en later een groot gebouw met een aantal lokalen en praktijkruimte. Het pand werd op 12 juni door brand verwoest, maar zal gedeeltelijk worden herbouwd.

In de eerste jaren ging het voorspoedig met de PTS. Veel leerlingen. Met het dalen van het aantal leerlingen voor het papieronderwijs, werd een metaalafdeling aan de school toegevoegd. Na een verdere terugloop van de leerlingen, werd de school gesloten. Een aantal jaren stond de het gebouw leeg en verpauperde snel.

Vier enthousiaste mensen namen het initiatief om hier een vrije school op te richten. Aanvankelijk ging het prima op deze locatie, maar om diverse redenen werd deze school gesloten om plaats te maken voor twee aparte vrije scholen. De echtparen De Reith en De Vos begonnen ieder met een eigen school: Wonderwijs en Aventurijn. Wonderwijs kon het niet bolwerken en werd opgeheven.

Een aantal jaren was in het pand alleen nog de vrije school Aventurijn van het echtpaar De Vos gehuisvest. Het aantal leerlingen steeg fors. Het andere deel van de voormalige PTS was geen vrije school meer, maar werd door De Reith verhuurd als theater. Het laatst was hier een zorggroep De Vier Seizoenen actief.

Helaas brak er zoals gezegd op 12 juni brand uit in het deel van het gebouw van de Vier Seizoenen. De oorzaak moet volgens De Reith gevonden worden door het in brand raken van een oververhitte computer. Een aantal brandweerkorpsen waren druk met het blussen. Om een deel van het gebouw te redden, werd een tussenlokaal afgebroken, waardoor de brand niet kon overslaan naar het gehele gebouw. Door dit adequate optreden van de brandweerlieden werden enkele lokalen behouden. Hierdoor kan Aventurijn straks doorgaan met haar lessen.

Er wordt dan ook hard gewerkt om op 28 augustus te starten met het nieuwe schooljaar. De Vos maakt met de leerlingen plannen voor de herbouw van de ruimte die door de brand verloren ging. Het echtpaar De Vos vindt het prettig dat men toch nog terecht kan in het overgebleven gebouw en niet hoeft uit te wijken naar een ander pand. Ook kan nog gebruik worden gemaakt van het oude houten - eerste - gebouw zolang de nieuwbouw nog niet gereed is.

Het echtpaar De Reith bezint zich nog wat te doen op deze plek. Gelukkig dekt de verzekering de geleden schade. Er moet wel eerst bekeken worden in hoeverre de restanten nog bruikbaar zijn. Wel hebben zij plannen om te herbouwen en willen dit doen in overleg met de leiding van de zorggroep De Vier Seizoenen.