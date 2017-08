Idols op IJsselfeest

DIEREN - Niet alleen Dierenaar Bram Boender, de nummer-twee van 2017 versie van Idols, was present op het IJsselfeest. Als verrassing was ook winnares Julia van Helvoirt mee naar de Veerstoep gekomen. Samen zongen ze een paar duetten en daarmee zorgden ze dat het feest op de zaterdag meer dan goed op gang kwam.

Na de vrijdagavond, waar verschillende dj's voor muziek en sfeer zorgden, traden zaterdag artiesten op die zelf muziek maken en zingen en dat valt zeker bij het niet heel jonge deel van het publiek in de smaak. De afwisseling tussen dj's en live acts zorgden er in ieder geval voor dat iedereen muzikaal aan z'n trekken kwam en dat is ook de opzet van de organiserende verzamelde Dierense horeca. De belangstelling was beide avonden prima en de sfeer was ook in orde. Feest, elkaar spreken, drankje erbij en een mix van jong en oud. Een écht dorpsfeest en dat ook nog eens op de mooist denkbare locatie: de oever van de IJssel. - foto: Han Uenk