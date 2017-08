Inbreker in Lieren op heterdaad betrapt, sieraden terug

LIEREN - Vrijdagmiddag rond 13.50 uur zag een vrouw op de Kanaal Zuid in Lieren een onbekende man in haar schuur staan. Toen deze probeerde te vluchten, wist zij dit met hulp van een andere man te beletten. De gewaarschuwde politie was snel aanwezig en hield de 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats meteen aan.

Agenten troffen bij de verdachte niet alleen sieraden afkomstig uit de woning van deze eigenaresse aan, maar ook sieraden van een eerdere inbraak in de buurt.

De vrouw zag, toen zij vanaf de schuur naar haar woning keek, dat een raam was gebroken. Binnen bleken ruimtes te zijn doorzocht. Zij herkende diverse bij de verdachte aangetroffen sieraden als haar eigendom en deed aangifte. Eén van de agenten die assisteerde bij de aanhouding herkende sieraden van een eerder opgenomen aangifte van woninginbraak, enkele uren daarvoor, niet ver daarvandaan, óók in Lieren. Bij die betreffende woning bleek in de nacht van donderdag op vrijdag een raam geforceerd en diverse goederen, waaronder sieraden, gestolen. De politie stelde naar aanleiding van de inbraak buurtonderzoek in. Dat leidde tot alertheid en vervolgens de ontdekking van de onbekende man in de schuur.

De verdachte is voor verhoor ingesloten op het politiebureau. De 40-jarige is in verzekering gesteld en zal aankomende maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Forensische opsporing heeft onderzoek gedaan. De herkende stukken zijn inmiddels aan beide rechtmatige eigenaren teruggegeven.