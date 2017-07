LOENEN – Jongerenvereniging Spritshz en ondernemersvereniging Lomivé bedachten een zomeractiviteit. Het werd de Loenen Olympics, waarbij het NK Gatgraven en de Seizoenafsluiting werden samengevoegd tot een gezellig sportief evenement op het kermisterrein.

Het veld was gezellig ingericht. Een grote waterstormbaan nam een flink deel daarvan in beslag. De jeugd kon er niet genoeg van krijgen. De Loenense brandweer zorgde voor het water dat nodig was bij deze attractie. Een dansgroep gaf een demonstratie van hun kunnen en Spritshz hield een volleybal- en voetvolleybaltoernooi. Fanatiek werd door de teams gestreden om de eerste plaatsen. Natuurmonumenten verraste de bezoekers met een blotevoetenpad.

Lomivé wilde dit jaar wat anders dan het NK Gatgraven. Nu werd het 'hilarisch schatgraven' bedacht. En nog steeds vloog daarbij de Veluwse aarde door lucht. Door Halbo Bosker en zijn mannen was een circuit uitgezet dat door de groepen in een recordtempo moest worden afgelegd, met aan het slot een schat opgraven. Tot verrassing van de organisatie deden liefst tien teams mee. Ook vrouwenteams waagden zich in de strijd. Het was voor het publiek, dat zeker meer had mogen zijn, een vermakelijk schouwspel. De jongeren sloten de dag af met een muziek- en gezelligheidsfeest op het Spritshzplein bij De Brink. - foto: Wencel Maresch