‘Koek en zoopie’ in de Loenermark

LOENEN – Wie een lange fiets- of wandeltocht maakt door de Loenense bossen, wil graag ook even verpozen met een ‘bakje’ koffie. Sinds kort is dit nu mogelijk in het fraaie natuurgebied De Loenermark. Op de schaapsweide bij de grote schaapskooi staan vrijwilligers met de koffiewagen om ieder die interesse heeft dit aan te bieden.

Deze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen. Zij willen hiermee geld verdienen voor de plaatsing van een nieuwe uitkijktoren nabij de schaapskooi.

Op zonnige zondagen zijn de vrijwilligers hier present met koffie, thee, limonade en ijsjes. Maar ook met wat nevenartikelen. Van ‘s morgens elf uur tot ‘s middags vier uur zijn ze paraat. Bij mooi weer hebben de mannen en vrouwen het gezellig druk. Afgelopen zondag, toen Gerrie van Zeumeren en Marinda van Doorn (met zoontje) aanwezig waren, was er door de dreigende wolken wat minder publiek.

Vrijwilligers van het Geldersch Landschap en Kasteelen zijn dan meestal ook aanwezig om alles te vertellen over deze stichting en de flora en fauna van dit uitgestrekte gebied. De realisering van de uitkijktoren laat nog even op zich wachten omdat alle procedures nog niet zijn doorlopen en ook de benodigde euro’s nog niet binnen zijn. Toch zit er volop schot in de zaak. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat volgend jaar de uitkijktoren met trapjesberg er gaat komen. Wellicht krijgt de ‘koek en zoopie’-wagen het dan nog drukker. - Foto: Martien Kobussen