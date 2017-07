Jan Huisman maakt een bloemenlusthof op De Johannahof

HALL – Tuinliefhebber Jan Huisman raakt bij de rondgang door zijn grote siertuin aan de Eerbeekseweg 27a in Hall niet uitgepraat over de mooie soorten vaste planten die in de Johannahof staan te pronken. Hij is aan sommige soorten helemaal verslingerd, zoals aan de Zonnehoed en de Dropplanten.

In de grote borders heeft hij ze op diverse plaatsen staan in fraaie kleuren. De Hallse tuinier heeft op deze plek in slechts enkele jaren (op latere leeftijd) een toptuin gecreëerd die zeven dagen per week bijna al zijn energie opslorpt. Anderen mogen nu ook komen kijken. Hij wil de bloemenweelde graag met liefhebbers delen.

Tijdens de wandeling langs de brede borders van de grote tuin, die maar liefst 3500 vierkante meter in beslag neemt, legt Huisman (75) uit waarom hij eigenlijk een laatbloeier is op tuingebied. Al jong was hij thuis bij het ouderlijk huis in Klarenbeek ook al druk met bloemen. Nu snapt hij eigenlijk niet waarom hij later koos voor het beroep van boekhouder en niet voor hovenier of kweker. Volgens hem is het nu eenmaal zo gelopen. Hij woonde in Eerbeek en Laag-Soeren in diverse huizen waarbij er ook wel een tuin was. Vooral aan de Loubergweg had hij de ruimte. Maar Huisman sloeg serieus aan het tuinieren toen er plannen waren om samen met het gezin van zijn dochter ergens een woonboerderij te kopen. Na lang zoeken vond hij in 2000 aan de Eerbeekseweg in Hall met de Johanna-Hoeve de gewenste woning. Dochter Bianca aan de voorzijde en Jan aan de achterzijde. De dochter had wel een tuin, maar Jan niet en dat zinde hem niet. Hij ging er direct mee aan de slag. Naar eigen idee maakte hij de eerste tuin. Later kwamen er diverse uitbreidingen bij door afbraak van schuren en andere indeling van de gronden. De tuin werd alsmaar groter. Huisman werd steeds fanatieker in het tuinieren.

Enkele keren werd een stuk weiland, dat bij de boerderij hoort, bij de siertuin gevoegd. Huisman: “Als je eenmaal begonnen met deze hobby, laat het niet meer los. Ik heb alleen maar vaste planten in mijn tuin met hier en daar een boompje of struik. Veel vaste planten hebben veel kleuren en variëteiten. Het is nu mijn streven om veel soorten in mijn bezit te hebben. Zo ben ik helemaal gek van de Zonnehoed. Prachtige kleuren heeft deze plant. Samen met mijn partner Jeroen, heb ik veel tuincentra en kwekers bezocht. Mooi om naar te kijken. Ik kan er niet genoeg van krijgen.”

Huisman is ook helemaal verslingerd aan siergrassen. Overal in zijn uitgestrekte tuin zijn ze te vinden. Hij weet niet precies hoeveel grassoorten hij heeft. Steeds komt hij weer nieuwe soorten op het spoor. Soms klein en lief, maar ook stoere soorten van meer dan een meter hoog. De Hallse tuinier heeft ze allemaal.

Naast de borders zijn de planten in de potten zijn grote liefde. Grote en kleine potten in alle maten en soorten. Hij ‘stroopte’ er vele kringloopwinkels, rommel- en bloemenmarkten voor af. In alle soorten en maten staan ze op het terras met vaste planten. Vaak nog met jonge plantjes die hij ergens tussen de borders vond. Eenjarige bloemen zijn er maar weinig te vinden. Huisman vindt het een prachtig gezicht, al deze potplanten. Vaak met bloemen, maar de meeste geven alleen mooie bladeren te zien. De tuinier geeft toe dat al deze potten (hij heeft er honderden) veel extra verzorging vragen. Huisman: “Bij droog weer moeten alle potten dagelijks water hebben. Bij heet weer, soms twee keer per dag. Meestal doe ik dat samen met Jeroen. Nee, zeker niet gauw even met de tuinslag er langs. Ik wil het gewoon met de gieter doen. Ik kan dan veel beter bepalen hoeveel vocht ze moeten hebben. Wel meer werk, maar dat hoort er bij. Eenmaal per maand ga ik bijmesten. Worden de planten nog mooier van”.

Om zo’n oppervlakte van 3.500 vierkante meter tuin te onderhouden, vraagt veel tijd. De maairobot scheelt enorm veel werk en geeft een prachtig strak gazon. Huisman is alle dagen druk in de tuin. Zeven dagen per week. Af en toe wat anders, maar dan zien zijn ogen weer werk. Het onkruid wil ook hier wel groeien, maar omdat de borders al een paar jaar groeien, is er tussen de planten maar weinig open grond. Toch moet hij er regelmatig wieden en soorten inkorten. Lange soorten opknopen is ook belangrijk. Uitgebloeide soorten moeten worden afgeknipt. Vaak moet er ook verplant worden. Hij streefde er naar om soorten van laag naar hoog te planten, maar vaak krijgt hij spontaan opslag van andere soorten. Af en toe ook nieuwe. Huisman: “Met zo’n grote tuin sta je altijd voor verrassingen. Soms begrijp je niet dat een plant zo mooi kan worden. Een andere keer kwijnt het weg zonder duidelijke redenen”.

De Johannahof ziet er nu fraai uit, maar volgens Huisman kan het nog mooier. Volgend jaar wil hij meedoen met de Open Tuindagen, maar deze zomer wil hij de grote siertuin al openstellen voor bloemenliefhebbers. Wie wil komen kijken kan hem bellen op 0313- 65 55 12. Huisman leidt de bezoekers graag rond langs de borders met een grote bloemenpracht en vertelt er alles over.

foto:

Tuinman Jan Huisman kijkt vol bewondering naar de mooie kleuren van de Zonnehoed - Foto: Martien Kobussen