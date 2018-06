Kanaalweek laat het Apeldoorns Kanaal leven

REGIO - Van 23 tot en met 30 juni vindt onder het motto ’schakel van vermaak’ de Kanaalweek plaats. In deze week is er langs het gehele Apeldoorns Kanaal van alles te beleven voor jong en oud. De agenda is gevuld met sportief informatief en educatieve activiteiten.

De Kanaalweek moet een jaarlijks evenement worden met regionale en op den duur landelijke bekendheid. De Kanaalweek wordt gecoördineerd door de stichting Beleef het Kanaal en ondersteund door zes werkgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers en andere partijen. De Kanaalweek is een platform om het kanaal met een frisse blik te gaan beleven. Het is niet alleen een industrieel erfstuk, maar biedt nieuwe kansen voor recreatie, natuur en onze leefomgeving. Door de beleving jaar op jaar te laten groeien, ontstaat er een prachtige schakel van vermaak.

Kijk voor meer informatie in de agenda op www.beleefhetkanaal.nl of de facebookpagina van stichting Beleef het Kanaal.