LOENEN - Kringloop de Waterlelie houdt zondag 24 juni een kofferbakverkoop. De verkoop is van 10.00 tot 17.00 uur. De Waterlelie is te vinden aan het Hameinde 13 in Loenen, tel. 06-83912863.

Omdat iedereen een kans moet krijgen mee te doen, zijn de staanplekken gratis indien er nog plek is. Wie zeker wil zijn van een plekje, kan tot uiterlijk vrijdag 22 juni voor 5 euro ruimte reserveren. Met deze opbrengst wordt hulporganisatie Adra gesteund.