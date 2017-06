Versnelling sloop voormalig school De Triangel

EERBEEK - Nog voor de zomervakantie wordt het voormalige schoolgebouw De Triangel aan de Debussystraat in Eerbeek gesloopt. Dit is sneller dan gepland, nadat er vorige week brand woedde in de school. Maandag startte een gespecialiseerd bedrijf met het verwijderen van asbest uit het schoolgebouw. Direct aansluitend worden de gebouwen gesloopt en wordt het gehele terrein vlak opgeleverd. Als alles volgens planning verloopt is deze klus voor de start van de zomervakantie afgerond.

Om het voormalige schoolgebouw op een verantwoorde manier te slopen, is een aantal onderzoeken nodig. Denk hierbij aan een asbestinventarisatie en flora- en faunaonderzoek. Aanvankelijk was de planning dat de uitkomsten van deze onderzoeken in september gereed zijn. Op basis van deze onderzoeken kunnen dan vervolgstappen genomen worden. Door de recente brand in het schoolgebouw is er echter sprake van een nieuwe gewijzigde situatie. In het belang van openbare orde en veiligheid komt het flora- en faunaonderzoek te vervallen en wordt het asbestinventarisatieonderzoek versneld. Nog deze week wordt dit onderzoek afgerond en op basis van de uitkomsten wordt maandag 19 juni al gestart met het verwijderen van het asbest uit het gebouw.

Het gemeentebestuur is ook al gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het daadwerkelijk laten slopen van de gebouwen. Ook de noodzakelijke sloopmelding is ingediend. Dit met het doel om direct na afronding van de asbestverwijdering de sloopwerkzaamheden te kunnen starten.

Om herhaling van de brand te voorkomen is het pand verder dichtgetimmerd en wordt het gehele terrein omringd met bouwhekken. De politie blijft het gebouw extra controleren als het gaat om het voorkomen van vandalisme.