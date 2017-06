De Sperwer in ’t nieuw

HOOG-KEPPEL - De selectiegroep turnen van Sportvereniging de Sperwer in Hoog-Keppel heeft nieuwe trainingspakken gekregen van hoofdsponsor Garvo uit Drempt. Garvo is al sinds de oprichting van de sportvereniging in 1938 nauw betrokken bij alle activiteiten van De Sperwer en dat wordt enorm gewaardeerd door het bestuur en de leden. Bij de Sperwer draait het vooral om het plezier tijdens het sporten. De vereniging verzorgt naast gymnastieklessen ook aerobics, streetdance en freerunning. Wie eens mee wil doen, kan zich aanmelden via voorzitter@de-sperwer.nl.