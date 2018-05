Tweedehands kleding gevraagd voor Alpe d'HuZes kledingbeurs

KLARENBEEK – Vrijdag 18 mei van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdag 19 mei van 10.00 tot 12.00 uur houden de dorpscontactpersonen in Klarenbeek, in samenwerking met het Alpe d'HuZes-team Klarenbeek, een tweedehands kledingbeurs. Deze beurs voor volwassen- en kinderkleding wordt gehouden in het MFC. De opbrengst is bestemd voor de Alpe d'HuZes, die als doel heeft zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Wie kleding voor dit goede doel beschikbaar wil stellen, kan dit doen van 12 tot en met 17 mei door de spullen in te leveren bij de familie Wolters aan de Klarenbeekseweg 100 in Klarenbeek of in de naastgelegen winkel van Bike Totaal Wolters. Dit jaar kan men de kleding ook inleveren aan de Soerhuislaan 4 in Wilp bij de familie Hurenkamp. De kleding moet schoon en heel zijn en het gaat om volwassen- en kinderkleding, alle maten zijn welkom.

De verkoopprijs van de kleding wordt bepaald door de organisatie en de opbrengst komt geheel ten goede aan de Alpe d`HuZes. Niet verkochte kleding wordt geschonken aan de Kledingbank in Apeldoorn en krijgt daarmee dus ook een goede bestemming.

Wie liever zelf kleding wil verkopen en de opbrengst wil houden, kan voor 10 euro een tafel huren en zo toch een bijdrage leveren aan het goede doel.

dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl