Brandweerlieden in de dop

VELP - Dat het met de veiligheid in ons land in de toekomst wel goed zit, bleek zaterdag tijdens de jaarlijkse wedstrijden voor de jeugdbrandweer, die dit keer in Velp werden gehouden. De jonge brandweermannen en -vrouwen van verschillende korpsen, allemaal in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar, lieten zich in twee nagebootste noodsituaties van hun beste kant zien. Daarbij werden ze beoordeeld op bijvoorbeeld het redden van slachtoffers, samenwerking binnen het team en eigen veiligheid. Het was mooi om te zien hoe de teams als volleerde brandweerlieden aan de slag gingen en zich prima konden redden in penibele situaties.