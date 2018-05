Inschrijving geopend voor Wandel4daagse Eerbeek

EERBEEK - Rondom de Wandel4daagse in Eerbeek vinden dit jaar weer volop activiteiten plaats. Het evenement vindt plaats van maandag 28 tot en met donderdag 31 mei. Op de eerste en tweede wandeldag daagt Scouting Tapawingo de deelnemers uit met een paar leuke opdrachten. Daarnaast is er een demonstratie en workshop papier scheppen, speelt Amnesty een 'oneerlijk voetbalspel' met de deelnemers en zijn er onderweg een paar oude militaire voertuigen te bewonderen. Deelnemers kunnen zichzelf in de historische beelden uit de kijkkast plaatsen door via de kijkkast een foto te maken.

Inschrijven voor de Wandel4daagse kan tot 21 mei via www.4daagse-eerbeek.nl. Daarna geldt na-inschrijving tegen een hoger tarief. Inschrijfformulieren zijn ook beschikbaar bij Primera Tabor in Eerbeek. Wie één of twee dagen wil meelopen kan zich op de betreffende dag melden bij de inschrijfkraam op de startlocatie.