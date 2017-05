DVOV-meiden MO13 én MO15 kampioen

VELP - Zaterdag 13 mei 2017 gaat voor de meidenteams van voetbalvereniging DVOV uit Velp de boeken in als een fantastische en zelfs historische dag. Terwijl de MO13 in Ede de nummer twee uit de competitie met 4-3 versloeg en daardoor kampioen werd, deed de MO15 op sportpark de Pinkenberg in Velp namelijk precies hetzelfde. Ook daar werd de nummer twee uit de competitie verslagen en wel met maar liefst 9-1. Ook de MO15 kon daardoor niet meer worden ingehaald door de concurrentie en mocht dus het kampioenschap gaan vieren. En dat lieten beide teams zich geen twee keer vertellen. Het ene na het andere kampioenslied werd gezongen en nadat de MO13 in Velp was teruggekeerd, gingen beide teams samen op ‘de platte kar’ door Velp. Daarbij werkte het enthousiasme van de trotse meiden en coaches aanstekelijk want heel Velp leek de meiden hun kampioenschap te gunnen en reageerde enthousiast.

Voor na de zomer is DVOV nog op zoek naar nieuwe speelsters in de leeftijden elf en twaalf jaar voor MO13, dertien en veertien jaar voor MO15 en vijftien zestien jaar voor MO17. Wie interesse heeft, kan een mail sturen naar meidenvoetbal@dvov.nl en kom gratis en vrijblijvend een paar keer meetrainen.