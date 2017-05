REGIO - Het Vivare jaarverslag 2016 is gepresenteerd. Met een gloednieuw uiterlijk. Op interactieve wijze, blader je als lezer door het jaar 2016 van Vivare heen. Het jaarverslag is dit jaar een online uitgave en te vinden op de website www.vivare.nl.

Vivare heeft een duidelijk doel: huren betaalbaar houden voor mensen die dat nodig hebben. Nu en in de toekomst. Vivare vertaalt die betaalbaarheid zo ver mogelijk door. Bijvoorbeeld in haar jaarlijkse huurverhoging en dat is nu weer te zien in de huurverhoging voor 2017. En ook in de gekozen aanpak voor duurzaamheid.

Voor het tweede jaar op rij is het Vivare gelukt om de jaarlijkse huurverhoging zeer beperkt te houden. Huurders krijgen maximaal 0,3% huurverhoging. Dat is inflatievolgend. Een groot deel van de huurders krijgt zelfs minder of geen huurverhoging. Vivare vindt het erg belangrijk dat haar woningen betaalbaar blijven voor mensen die dat echt nodig hebben. Nu en in de toekomst.

Ook de duurzaamheidsaanpak is gericht op het betaalbaar maken en houden van wonen. Deze aanpak is tweeledig. Enerzijds krijgen de woningen een 'warme jas' aan. Investeren in goede isolatie van woningen, helpt de energiekosten te verminderen. Dit voelt de huurder volgens Vivare direct in de portemonnee.

Anderzijds gaat het om het duurzaam blijven aanbieden van betaalbaar wonen. Daarom werkt Vivare aan een woningvoorraad, waarmee de doelgroep betaalbaar kan wonen, in een huis dat bij hen past, in een buurt die hen bevalt. Nu én in de toekomst.

Eric Angenent, Directeur Bestuurder van Vivare: “We hebben een prachtig interactief jaarverslag gemaakt. Door deze vorm is het toegankelijker en prettiger te lezen. Dat vinden wij belangrijk, want een jaarverslag is er voor iedereen. Het betaalbaar houden van onze woningen is belangrijk voor ons en onze huurders. Alleen dan zijn we in staat om mensen die het echt nodig hebben dat thuis te bieden wat ze nodig hebben. We zijn dan ook zeer trots dat we ook dit jaar de huurverhoging zo laag mogelijk hebben kunnen houden.”