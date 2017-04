Meer moeflons op de Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Omdat moeflons een belangrijke rol spelen bij het open houden van de heideterreinen en korstmossteppen op Het Nationale Park De Hoge Veluwe, is besloten de populatie stapsgewijs te laten toenemen. Voorlopig wordt de voorjaarsstand uitgebreid van de huidige 200 naar ongeveer 250 dieren.

Veldwaarnemingen aangaande de effecten van deze verhoging zijn leidend bij een keuze tot mogelijk verdere toename van deze bijzondere diersoort op het Park.

Bedoeld als jachtwild, heeft Anton Kröller deze diersoort in 1921 op zijn voormalige landgoed geïntroduceerd en sindsdien leven er moeflons in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De moeflon is een zogenaamd wild haarschaap en komt oorspronkelijk van Corsica en Sardinië. Het schijnt de belangrijkste voorouder van ons huisschaap te zijn. Vanaf hun introductie hebben zij zich bijzonder goed aangepast aan een leven in het Nationale Park. Hun voedsel bestaat vooral uit heide, gras en jonge loof- en naaldbomen. Hiermee komt hun menu sterk overeen met dat van de heideschapen die elders worden ingezet voor de bescherming en begrazing van heidevelden en andere open terreinen.

Het aantal lammeren dat in het voorjaar wordt geboren, is bepalend voor het later in het seizoen op te stellen afschotplan. Vanwege de keuze om meer moeflons op het Park te laten lopen, zullen er in najaar dus minder moeflons hoeven te worden afgeschoten.

De moeflons leven op de Hoge Veluwe in een volstrekt wilde staat en worden ook als zodanig beheerd. Het zijn echte nomaden, die over het hele Park zwerven en vooral op de open terreinen te vinden zijn. Dit maakt dat deze bijzondere diersoort ook voor de bezoeker van het Park goed te zien is. De mannetjes hebben opvallend grote gedraaide horens, en leven gewoonlijk in gemengde kuddes van soms wel 50 stuks. Op dit moment zijn in deze kuddes ook weer volop lammeren te zien, want de geboortepiek ligt rond begin maart. Hiermee zijn de moeflons van de grote diersoorten op de Hoge Veluwe één van de eerste die hun jongen werpen.

www.hogeveluwe.nl