Een avond met Tineke Beishuizen

DOESBURG - In april van dit jaar verschijnt de nieuwe roman van Tineke Beishuizen, ‘Een zomer.’ De schrijfster van thrillers, columns en songteksten geeft op woensdag 26 april om 20.00 uur in Gasthuiskerk Doesburg een inkijkje in haar nieuwe boek en in haar manier van werken.

‘Een zomer’ is een meeslepend verhaal over een huwelijkscrisis en de ouder-zoonband. Het boek begint op een camping in Frankrijk. Een echtpaar ruziet over de vraag of hun puberzonen een weekje samen achter mogen blijven. De moeder is tegen, de vader heeft zo zijn eigen redenen om een weekje zonder de jongens te willen zijn. Het uiteindelijke besluit om hun zonen achter te laten zet hun huwelijk danig onder druk. ‘Een zomer’ gaat over de pijn van loslaten en over de vraag hoe samen verder te gaan als de zorg voor de kinderen wegvalt. Met haar toegankelijke maar scherpe pen slaagt Tineke Beishuizen erin de wankelende relatie tussen twee mensen herkenbaar en invoelbaar te maken.

Tineke Beishuizen debuteerde in 2005 met de thriller Als zand door mijn vingers, die meteen een bestseller werd. Ook haar daaropvolgende boeken kwamen in de top-60, waaronder Wat doen we met Fred? (2006) en Schaduwtuin (2008). Beishuizen schrijft al jarenlang diverse vaste columns voor Libelle, onder andere onder haar pseudoniem Anne-Wil. Naast de bestsellers en columns schreef Tineke Beishuizen songteksten voor onder meer Marco Bakker en Rob de Nijs.

Woensdag 26 april, 20.00 uur. Toegang € 10,00, www.gasthuishuiskerkdoesburg.nl. - Foto: Erik van Gurp