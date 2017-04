Loenense veldwachters-woning onder slopershamer

LOENEN – Binnenkort gaat wellicht de slopershamer in de voormalige veldwachterswoning aan de Hoofdweg, tegenover het Dorpscentrum De Brink. Na het vertrek van de laatste dorpsagent Van Deelen, hebben verschillende families hier gewoond. Mevrouw Rietberg was de laatste bewoonster. De woning stond al enige tijd leeg.

Er is in het dorp veel te doen geweest over het al of niet slopen van deze witte woning. Velen vinden het jammer dat het historische huisje (van rond 1890) tegen de vlakte gaat. Enige jaren geleden verdween ook al het arrestantenhuisje, wat velen bijzonder betreuren. Sommigen blijven bezwaren houden tegen de sloop van de oude woning. Zij vinden de sloop van een historisch gebouw een groot gemis.

De woning is eigendom van de gemeente Apeldoorn. In overleg met de Dorpsraad is besloten de woning te slopen. De gemeente wil geen kosten besteden aan het huisje. De woning staat ook een beetje in de weg bij de plannen van een te vormen dorpshart. Al vele jaren wordt hierover gesproken.

Eerst gaat de woning tegen de vlakte en dan komt de Dorpsraad met voorlopige plannen om dit stukje grond een goede bestemming te geven. Voorlopig wordt er na de sloop eerst gras ingezaaid en dan is het wachten op de plannen en uitvoering in de toekomst. Het is intussen nog onduidelijk of de bezwaarmakers nog de sloop tegen kunnen houden. - archieffoto Martien Kobussen