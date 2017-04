Workshops bij de Schilderschool

DOESBURG - De Schilderschool in Doesburg houdt zes weken lang workshops. Lies Halfwerk en André Bikker wisselen als docent elkaar af. Om mee te doen is ervaring niet nodig maar een open houding om nieuwe dingen te leren is prettig.

Donderdag 11 mei is de workshop Abstract met paletmes door André Bikker. De cursisten werken met acrylverf en gaan bestaande beelden abstraheren. Donderdag 18 mei is de workshop Schetsen met levend model. Het thema is mens. Docent is Lies Halfwerk. Donderdag 01 juni is de workshop Stilleven met de vos in een natuurlijke setting. Thema is dier en docent Lies Halfwerk. Donderdag 08 juni is de workshop Schilderen met zelf gemaakte tempera verf. Docent is André Bikker. Cursisten gaan zelf verf maken met pigment, eigeel en een witte wijn in de geest van de oude meesters en de monniken. Donderdag 15 juni is de workshop Tekenen met natuurlijke materialen. Thema is Natuur en docent is Lies Halfwerk. Donderdag 22 juni is de workshop Reis langs materiaal & technieken door docent André Bikker. De workshops duren van 09.30 tot 11.30 uur. De prijs per workshop bedraagt 17,50 euro, inclusief koffie of thee en materialen. Voor mensen die in mei en juni wekelijks willen schilderen is het Open Atelier op dinsdag en les op maat op vrijdag. De Schilderschool sluit het seizoen af met schilder -en teken workshops rondom het Kunstgemaal op 30 juni.

Opgeven kan via www.schilderschool.info.