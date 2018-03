Zilver voor vmbo Bloemteam

VELP - Het Bloemteam van Aeres VMBO uit Velp heeft vrijdag de zilveren medaille veroverd tijdens de finales van het NK Skills Talents. In de IJsselhallen in Zwolle werd de school tijdens het grootste beroepenevent vertegenwoordigd door Bo Diesveld, Lynn Hammink en Anouk Hartgers. Docent Marieke Kersten en coach Joyce Wagemans zijn trots op de vmbo-leerlingen. “De drie meiden hebben de overwinning binnengesleept door de duurzame opdracht supergoed uit te voeren, het kleurenpaneel was heel knap toegepast en technisch waren ze sterk en vakkundig. Ze vielen ook op door hun rustige werkhouding en het goede onderlinge overleg in de uitvoering van de pittige werkstukken.” De provincie Zuid Holland heeft de titel ‘beste provincieteam’ veroverd. Gelderland werd zevende.

Foto: Henk van den Broek