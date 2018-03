Kruiswegstaties in Doesburg

DOESBURG – In Doesburg is vorige week een Kruisweg geopend, waarin veertien kunstwerken te zijn te zien, gemaakt door kunstenaars uit Doesburg en omgeving. De opening werd verricht door Peter Brattinga en burgemeester Loes van der Meijs.

Peter Brattinga, bezoeker van het dagcentrum Beinum, maakte in 2008 zijn staties door zijn eigen schetsen in natte klei over te nemen, om vervolgens de gebakken klei te glazuren. Het resultaat is een prachtige serie keramiek platen, die het lijdensverhaal van Jezus vertellen.

Veertien verschillende kunstenaars, van beginnend amateur tot professionals, gingen de uitdaging aan om een actueel kunstwerk te maken, dat thematisch gelinkt kan worden aan één van de veertien staties van Brattinga. Het resultaat is een prachtige en bijzondere wandelroute door de winkelstraten van Doesburg, waar twee weken lang in veertien etalages de dubbele staties te zien zijn.

Er is een routebeschrijving beschikbaar. Deze boekjes kosten 2 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij VVV Doesburg, Ter Steeg Lederwaren en TempAssist.



kruiswegstatiesdoesburg.wordpress.com