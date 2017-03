Leerlingen gaan vloggen

GEM. RHEDEN - ‘Waar ben jij trots op?’ Op die vraag geven leerlingen van Scholengroep Veluwezoom antwoord in een eigentijdse vlog. Gewapend met een smartphone, tablet of camera trekken vlog-teams van elf basisscholen erop uit om in een flitsend filmpje vast te leggen waarop zijzelf en hun klasgenoten trots zijn. Dit alles gebeurt in de week van het openbaar onderwijs, die van 20 tot en met 24 maart plaatsvindt.



Scholengroep Veluwezoom wil met deze activiteit een van de kernwaarden van het openbaar onderwijs extra aandacht geven: een openbare school staat midden in de samenleving en is van en voor iedereen. De elf basisscholen van de scholengroep geven daarom al jaren les vanuit het thema ‘ik-jij-wij’: kinderen leren naar zichzelf te kijken (ik), nieuwsgierig te zijn naar de ander (jij), en ontdekken hoe ze samen verder kunnen komen (wij). “Kinderen leren bij ons dat ze samen verantwoordelijk zijn voor hun school en hun leefomgeving”, vertelt Erik Slag, leerkracht van groep 7/8 van openbare basisschool de Kameleon in Velp.



Samen met anderen kwam hij op het idee van een vlog-week. “Onze leerlingen zijn toch al volop bezig met filmpjes maken, video’s bewerken en social media. Dat is niet nieuw voor hen. Maar in deze week willen we dat een andere lading geven. Ze krijgen de opdracht goed naar de wereld om hen heen te kijken en daar iets positiefs uit te halen. Het gaat om bewustwording.” Tegelijkertijd werken de leerlingen aan allerlei leerdoelen zoals taalvaardigheid, plannen maken, kritisch zijn en keuzes maken.



Elke basisschool van de scholengroep stelt één vlog-team aan, dat bestaat uit twee leerlingen van de bovenbouw. Het team is duidelijk herkenbaar aan de ‘ik, jij, wij’ T-shirts die speciaal hiervoor zijn gemaakt. Op 20 maart verzamelen de overige leerlingen ideeën voor de vlog en bespreken met elkaar waarop ze trots zijn. Op 21 maart maken zij er een poster of woordweb van. Een dag later – op woensdag 22 maart - komt het vlog-team langs om de leerlingen te filmen in de klas. Aan het einde van de week is het resultaat van alle vlog-activiteiten te zien op de websites en facebookpagina’s van de scholen. Erik Slag: “En daar kunnen de leerlingen dan ook weer trots op zijn.”