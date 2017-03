Criminaliteitscijfers dalen in Doesburg

DOESBURG - Uit de politiecijfers van 2016 is te zien dat de criminaliteits- en overlastcijfers in Doesburg dalen in vergelijking met 2015. Het aantal diefstallen uit/vanaf en van motorfietsen is flink gedaald, net als diefstal van brom-, snor-, fietsen. Individuele incidenten geven op sommige thema’s een lichte stijging, zoals de autobekrassingen en een toename van verwarde personen.

Dit laatste, 'de verwarde persoon', is een landelijke trend, net als de toegenomen aandacht voor ondermijning. Op dit laatste thema is Doesburg actief met de regionale partners om inzicht in de aard en omvang te krijgen en hierop actie te ondernemen.

Voorts blijkt uit de politiecijfers over vorig jaar een afname op de volgende thema’s:

50% minder geweldsincidenten ten opzichte van 2015 en een flinke afname van jeugdoverlast. Op het gebied van jeugdoverlast werpt het integraal pakket aan maatregelen en samenwerking met diverse partijen haar vruchten af. Zowel preventieve als repressieve maatregelen worden ingezet en gecoördineerd vanuit het Veiligheidshuis. En met succes.

Er is een lichte toename bij de woninginbraken, echter de huidige cijfers vallen binnen de streefcijfers en had vooral rond de donkere wintermaanden een piek. Ook het aantal licht gestegen high impact crimes vallen binnen de streefcijfers. Het aantal vernielingen is gestegen, vooral door het incident in Beinum (bekrassingen) in de zomer van 2016.

Het totaal aantal overlastmeldingen is in 2016 iets afgenomen ten opzichte van 2015, wel zitten we nog boven de streefcijfers. De verklaring lijkt vooral te zitten in de toename van het aantal verwarde personen. Dit is een landelijk tendens dat de komende jaren aandacht krijgt, zowel landelijk, regionaal als lokaal.

Naast de criminaliteitsthema’s in de politiecijfers 2016, is er het afgelopen jaar, zowel landelijk, regionaal als lokaal, steeds meer aandacht uitgegaan naar ondermijning (vermenging onder- en bovenwereld, zoals hennep, witwassen, BIBOB, outlaw motorclubs). Om meer zicht en inzicht te krijgen in deze problematiek wordt regionaal geïnvesteerd in een effectievere aanpak van ondermijning.