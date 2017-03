Lekker droog snuffelen

BRUMMEN - Terwijl veel mensen na een paar mooie voorjaarsdagen mopperden op het druilerige weer van zondag, struinden mensen lekker warm en droog tussen de gebruikte spullen in de grote rijhallen van de IJsselruiters in Brummen. In die manege stonden een dikke vijftig auto's opgesteld, met daarvoor hun koopwaar. En het zal niemand verbazen dat het lekker druk was. Direct al vanaf het begin om 10.00 uur. De echte liefhebbers van het snuffelen en speuren op rommelmarkten weten immers dat je de koopjes snel en vroeg moet scoren. - foto: Han Uenk