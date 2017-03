Intermezzo en Hofstaete willen verbouwen

DIEREN - De gebouwen van Hofstaete en Intermezzo (voorheen Gelders Hof) aan de Harderwijkerweg in Dieren zijn verouderd, het hoofdgebouw is ruim veertig jaar oud. Samen met het feit dat de zorg momenteel erg veranderd en gebouwen en locaties aan bepaalde eisen dienen te voldoen, heeft zorgaanbieder Attent het voornemen de gebouwen van Hofstaete en Intermezzo te slopen en te verbouwen. Omdat het huidige bestemmingsplan eind 2017 verloopt, raadde de gemeente Rheden aan in die periode met plannen voor de nieuwe zorglocatie te komen. Inmiddels heeft een stedenbouwkundige verkenning plaatsgevonden. Deze is inmiddels ambtelijk goedgekeurd. “De exacte plannen zijn nog niet bekend. Er zijn nog geen schetsen, maar in de nieuwe gebouwen is er plaats voor maximaal 200 cliënten, verdeeld over zes units”, vertelt Paul van Velp, manager vastgoed bij Attent. “We zijn nu bezig met de voorbereiding om een inloopavond te organiseren voor omwonenden”. Attent hoopt eind 2017 duidelijk te krijgen of de plannen verder uitgewerkt kunnen worden zodat ze in die jaren erna gefaseerd kunnen starten met de bouw.