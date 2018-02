Vrijwilliger van de maand

DOESBURG - Marijke van Dalfsen is een van de vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) in Doesburg. Zij is vrijwilligster van de maand januari. Mariette Wiegerinck schreef een artikel over Marijke en haar werk.

In Doesburg ondersteunen de vrijwilligers van VPTZ mantelzorgers door hen enkele nachten en/of dagdelen per week te vervangen en zo rust te geven. Het gaat om palliatieve zorg voor iemand die spoedig zal overlijden. Voor die vrijwilligers van VPTZ komt daar veel bij kijken. Hoe ga je om met iemand die niet wil sterven? Hoe laat je iemand drinken in bed? Hoe reageer je op iemand die zegt: Zie ik je nog?, terwijl je allebei weet dat die persoon er over twee dagen niet meer zal zijn? Welke waarden en normen zijn er in het algemeen rond sterven? Hoe ga je om met je eigen gevoelens en met bezoekers en familieleden die afscheid komen nemen?

Aanraking

Al die vragen komen aan bod in cursussen en workshops die alle vrijwilligers volgen, tot aan een cursus haptonomie toe. Haptonomie is een alternatieve geneeswijze waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk aspect is. De mogelijkheid om hulp in te roepen van VPTZ is in Doesburg nog weinig bekend. En daardoor vragen mensen vaak pas laat om hulp. Deze is in de thuissituatie trouwens gratis.

Fijn, ik mag weer

Toen Marijke een oproep las voor dit vrijwilligerswerk dacht ze: Dit past bij mij. En als zij nu na 1,5 jaar een telefoontje krijgt van de coördinator denkt ze: Fijn, ik mag weer! Natuurlijk heeft dit werk ook zijn invloed op haar zelf. Vóór zij 'aan het werk' gaat, zorgt ze dat haar hoofd leeg is en ze haar eigen beslommeringen thuislaat.

En na het overlijden van degene, met wie je toch een band hebt opgebouwd, zoekt ze even de natuur op en maakt soms een klein versje of een gedicht. "Zie ik je nog weer?, vroeg ze. Die nacht had ik iets voor haar geschreven. Ik gaf het haar: 'Op de valreep van je leven / kwam ik je tegen / Goede Vaart, Johanna.'"

Zes oproepen

Vorig jaar heeft Marijke zo'n zes oproepen gekregen. En dus ook zes maal afscheid genomen. Toch blijft haar reactie steeds : 'Ik mag weer!', als haar hulp wordt gevraagd. Met recht een bijzondere Vrijwilliger van de Maand.

Geïnspireerd door wat deze vrijwilligster doet? Er zijn volop mogelijkheden om je talenten in te zetten bij vrijwilligerswerk.

