Kringloop Loenen wordt Kanaal Zuid

LOENEN – Na ruim een jaar is Kringloopwinkel Loenen van Peter van Hoven al uit zijn jasje gegroeid. De winkel din het pand Eerbeekseweg 12 (voorheen wijnhandel Vriezekolk) is te klein. Ten Hove zocht een andere locatie en vond die in Lieren aan het Kanaal Zuid 298, de voormalige Welkoop, waar de antiekhandel al enige tijd gesloten was. Hij besloot hierheen te verhuizen en vanaf 1 maart gaat Kringloop Kanaal-Zuid hier van start.

Volgens Van Hoven biedt het pand meerdere voordelen. De oppervlakte wordt vergroot van 350 naar 700 vierkante meter. Geen lastig gesjouw meer met meubelen naar de kelder. Er is wel een zolder voor kleine spullen en aan het Kanaal Zuid kunnen ruim twintig auto's parkeren.

Tevens gaat Van Hoven starten met een koerierdienst So-nyc door geheel Nederland. Dit gaat hij samen doen met zijn zoon Alin. Ook blijft hij actief met het ontruimen van woningen, zoals hij al doet bij verhuizingen en overlijden. Bij de zaak aan het Apeldoornsch Kanaal komt ook een grote wasmachine, die voorheen stond opgesteld bij Het Molenhuis. Paardendekens en andere grote goederen kunnen hier worden gewassen, terwijl er binnen koffie wordt gedronken. Omdat de werkzaamheden toenemen, gaat Van Hoven personeel aannemen. De Kringloopwinkel Kanaal-Zuid is dagelijks geopend.

De Waterlelie

In Loenen blijft de Kringloopwinkel De Waterlelie wel open. De oppervlakte van de winkel, die is gevestigd in de kassen (voorheen Bloemisterij Blom), is onlangs ook sterk uitgebreid. De baten van De Waterlelie komen ten goede aan de stichting Adra Nederland, die zich wereldwijd inzet voor mensen in noodsituaties, armoede en moeilijke omstandigheden. De Waterlelie is alle dagen geopend, behalve op zaterdag.