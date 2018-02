Sportdebat gemeente Rheden

DE STEEG - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wordt voor alle inwoners van de gemeente Rheden een sportdebat gehouden op 26 februari om 19.30 uur op het gemeentehuis in De Steeg. De initiatiefnemers, Joop Bongers, Roel Roelfzema, Rembert Groenman, Tjienta van Pelt en Juul van Rijn en sportbedrijf Rheden, willen hiermee bereiken dat de lokale politiek een bredere kijk krijgt op sport in de gemeente.

In een Lagerhuisopstelling zal aan de hand van vijf stellingen gedebatteerd worden door deskundigen, politieke partijen en het publiek. Sport (bewegen, recreatie en sport) vervult een belangrijke rol in de samenleving. Het is niet alleen heel leuk om te doen of naar te kijken, maar het gaat veel verder. Sport is ook van groot maatschappelijk belang voor de gezondheid en vitaliteit van mensen (preventie), sociale interactie en integratie, het onderwijs en de verbinding met de natuur.

Sport raakt alle mensen. Een goed en breed gemeentelijk sportbeleid is derhalve relevant. Zo kent de provincie Gelderland een Sportakkoord, gaat de rijksoverheid een Sportakkoord opstellen en wellicht zou dit ook iets voor de gemeente Rheden kunnen zijn.

De vijf stellingen tijdens het debat gaan over sport en zorg, sport en de buitenruimte, sport en onderwijs, sport en vitale verenigingen en sport en evenementen. Per thema is er een korte inleiding en een stelling over het thema. De organisatie heeft sportverenigingen in de breedste zin uitgenodigd. Daarnaast zijn organisaties uitgenodigd uit het bedrijfsleven, gezondheid-, onderwijs- en natuursector. Iedereen is welkom. Wie mee wil praten, kan zich aanmelden via www.geldersesportfederatie.nl.